14 Grad Unterschied: Der Föhn machte es möglich

Die Temperaturunterschiede hätten gestern nicht ungewöhnlicher sein können: Während um 15 Uhr in der Traunsee-Gemeinde Altmünster 4,1 Grad gemessen wurden, zeigte das Thermometer zugleich im 30 Kilometer entfernten Unterach am Attersee frühlingshafte 18 Grad an. Möglich machte diese ungewöhnlichen Temperaturunterschiede eine Föhnströmung, die unser Land noch bis Ende der Woche bestimmen wird.

"Derartige Temperaturen zu dieser Jahreszeit sind außergewöhnlich", sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), "aber trotzdem keine Rekordmarke." Am wärmsten war es gestern mit 21,3 Grad in Feldkirch in Vorarlberg. Durch Föhnströmungen seien in den Vorjahren schon Dezember-Höchstwerte von 20 Grad und mehr gemessen worden. "Das passiert nicht selten, aber auch nicht jedes Jahr." Dies bestätigte ein Blick ins Archiv: Auch heute vor 30 Jahren berichteten die OÖN von föhnbedingten 18 Grad in Gmunden (siehe Faksimile).

Die gestrigen Temperaturschwankungen erklärt Ohms mit der derzeit vorherrschenden Inversionswetterlage: "Während die zähe, schwere Kaltluft in den Niederungen hängen bleibt, bläst jetzt darüber der warme Föhnwind. Die warme Strömung ist derzeit deswegen so ausgeprägt, weil die warme Luft aus Nordafrika über das westliche Mittelmeer zu uns kommt."

Bei solchen Föhnsituationen erinnerten sich gestern im Salzkammergut viele an relativ warme "Wintertage" im Dezember oder im Jänner. Im Ohlsdorfer Heimatbuch ist der Winter im Jahr 1185 (!) als so mild beschrieben, dass die Vögel bereits zu Weihnachten gebrütet haben. Die gute Nachricht für Wetterfühlige: Der starke Föhnwind, der gestern etwa mit Spitzen von rund 101 km/h über den Feuerkogel fegte, wird heute langsam schwächer, nimmt aber am Donnerstag und Freitag wieder kurzfristig Fahrt auf.

Da die Strömung auf Süd dreht, wird die Luft wieder eine Spur kälter. Die Temperaturunterschiede bleiben uns aber noch bis Ende der Woche erhalten: So sind in Föhngebieten 13, in den nebeligen Niederungen fünf Grad möglich.

Zum Wochenende zieht die warme Strömung vollständig ab und kündigt einen längerfristigen Wetterwechsel an: "Bis in die Weihnachtsfeiertage wird es bedeutend feuchter und kühler", sagt Ohms. Schneefall sei aber nur in höheren Lagen, ab 800 Metern, zu erwarten. (nieg/gs)

