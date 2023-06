13-Jähriger und 16-Jähriger raubten jugendliches Trio in Linzer Bahnhofspark aus

Ein 18-Jähriger, ein 19-Jähriger, beide aus dem Bezirk Schärding, und ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach saßen am gestrigen Montag auf einer Bank im Bahnhofspark in Linz und tranken Bier. Gegen 19:20 Uhr kamen zwei Jugendliche auf sie zu, nahmen ihnen das Bier weg und schmissen es auf den Boden. Einer der Verdächtigen schlug anschließend mit der Faust in das Gesicht des 15-Jährigen.

Die Angreifer forderten dann die drei auf, sämtliche Gegenstände herauszugeben. Anschließend flüchteten sie Richtung Bahnhofshalle. Kurze Zeit später fand ein Raubversuch in Linz statt. Aufgrund der passenden Täterbeschreibung wurden den Opfern vom Bahnhofspark Fotos der Verdächtigen vorgelegt. Ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Perg und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land konnten eindeutig identifiziert werden.

