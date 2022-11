13-Jähriger überfiel erneut Taxi in Linz

Er hat nichts aus seinen Fehlern gelernt. Ein 13-jähriger Rumäne, der bereits am Wochenende in einen Taxiraub involviert gewesen war, wiederholte in der Nacht auf Mittwoch seine Tat.

Diesmal soll er - gemeinsam mit einer gleichaltrigen Bekannten und einem 17-jährigen Freund- einen Fahrer auf dem Linzer Hauptplatz angehalten haben. Dann wurde es schnell brutal: Mit einer Waffe soll der 13-Jährige dem Lenker mit dem Umbringen gedroht und ihn danach aus dem Auto gezerrt haben.

Die Jugendlichen fuhren mit dem Auto bis nach Kronstorf (Bezirk Linz-Land), Polizeibehörden aus Niederösterreich, der Steiermark und auch aus Tschechien wurden informiert. Die Sondereinheit Cobra bereitete sich auf einen Einsatz vor.

Die beiden 13-Jährigen wurden in Linz gefasst, der 17-Jährige und das Auto waren zunächst verschwunden. Laut OÖN-Informationen ist auch er mittlerweile festgenommen worden.

Die Polizei will am Nachmittag ausführlich über den Fall informieren.