13-Jähriger bedrohte Mitschüler mit dem Umbringen: 14-tägige Unterrichtssperre

LEONDING. Weil er gegenüber eines Mitschülers in der Neuen Mittelschule Doppl in Leonding Morddrohungen ausgesprochen haben soll, wurde ein 13-jähriger Schüler suspendiert.

Der 13-jährige Tschetschene soll Mitschülern schon davor mehrmals gedroht haben. Nachdem sich diese Vorfälle bisher aber nicht im Schulgebäude abgespielt hatten, konnte nichts gegen ihn unternommen werden, hieß es dazu am Donnerstag aus der Bildungsdirektion.

Am Freitag vor zwei Wochen hatte der Tschetschene, der die 2. Klasse besucht, einen Mitschüler erneut mit dem Umbringen bedroht. Da dies diesmal aber in der Schule stattfand, wurde er sofort für die Dauer von 14 Tagen vom Unterricht suspendiert. Angezeigt wurde dies von der Schulleitung. Ab kommenden Montag dürfe der Schüler dann laut Bildungsdirektion wieder am Unterricht teilnehmen.

