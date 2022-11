13- bis 15-Jährige raubten, stahlen und prügelten sich

Die Liste an Straftaten, die eine Bande oberösterreichischer Jugendlicher im Alter von 13 bis 15 Jahren begangen haben soll, ist lang: Pkw-Raub unter Drohung mit einer vorgetäuschten Schusswaffe, räuberischer Diebstahl, Gewaltdelikte, Einbruchdiebstähle sowie Übertretungen nach dem Suchtmittel- und Verbotsgesetz. Nach umfangreichen Ermittlungen brachten Ermittler der Polizei die Straftaten jetzt mit einem 14-jährigen Ukrainer aus Urfahr Umgebung, einem 15-Jährigen, einem amtsbekannten 13-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf, einem 13-jährigen Rumänen aus Linz und einer 13-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land in Verbindung.

Sie sollen die Straftaten von Ende September bis Anfang Oktober in verschiedenen Bezirken verübt haben. An den einzelnen Straftaten waren die Jugendlichen in verschiedenen Konstellationen beteiligt, der 14-jährige Ukrainer und der 13-Jährige aus Kirchdorf werden aber bei allen Taten als Beschuldigte gehandelt.

Mit den gestohlenen Pkw machten der 13-Jährige und der 14-Jährige Spritztouren in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und sogar in Osttirol. Dabei überschritten sie massiv die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten.

Der 14-Jährige wurde bereits am 31. Oktober bei einem weiteren Raub im Stadtgebiet von Linz festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht.