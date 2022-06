125 km/h im Ortsgebiet: Raserin wollte beweisen, wer das schnellere Auto hat

Mit 125 km/h im Ortsgebiet wurde eine 25-jährige Autofahrerin gegen 19:30 Uhr auf der Europastraße in Wels geblitzt. Nachdem die junge Frau von der Polizei angehalten worden war, entschuldigte sie sich zwar mehrmals, jedoch meinte sie, "mit so einem Auto ginge das ja sehr schnell, dass man so eine Geschwindigkeit erreicht." Außerdem habe sie sich von dem hinter ihr fahrenden Pkw-Lenker belästigt gefühlt und wollte diesem beweisen, "wer das schnellere Auto hat." Die Frau wurde angezeigt.

Eine Anzeige hagelte es außerdem für einen 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer, der am Samstagnachmittag auf der Westautobahn (A1) unterwegs war: Der junge Mann überholte in Fahrtrichtung Salzburg mehrere Male eine Zivilstreife. In einer Tempo-100-Zone im Bereich Sattledt wurde bei ihm eine Geschwindigkeit von 193 km/h gemessen. Als die Polizei versuchte, den Wagen anzuhalten, überholte der Lenker die Zivilstreife rechts und beschleunigte auf 220 km/h. Dem 20-Jährigen wurde der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Bei Allhaming war zuvor ein rumänischer Motorradlenker (27) auf der A1 Richtung Wien mit 218 km/h an einer Zivilstreife vorbeigerast. Der Führerschein konnte dem in Österreich lebenden Mann nicht abgenommen werden, da er diesen nicht dabei hatte. Die Weiterfahrt wurde dem 27-Jährigen verboten.