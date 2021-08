121 Spielautomaten beschlagnahmt

LINZ. Die Finanzpolizei hat in Oberösterreich bei einer Schwerpunktaktion vergangene Woche 121 Glücksspielgeräte beschlagnahmt. Von Donnerstag bis Samstag waren 121 Beamten in 39 Betrieben in Linz, Wels, Steyr und dem Bezirk Linz-Land im Einsatz. Bei den Kontrollen erwarteten die Finanzpolizei alarmgesicherte Eingänge, eine Tür mit der Aufschrift "Unter Strom, Lebensgefahr" und etliche Lokale wurden mit eilig angebrachten Papierblättern oder sogar Haftzetteln für "geschlossen" erklärt, um die Beamten am Zutritt zu hindern. An elf Einsatzorten war ein Schlüsseldienst nötig, um ins Lokal zu kommen, an einer Kontrolle in Wels wirkte die Spezialeinheit Cobra mit. Die Glücksspielautomaten waren oft fest im Boden oder der Wand verankert, was ihren Abtransport erschwerte.