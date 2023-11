12- und 15-Jähriger zielten mit Schreckschusspistole in Gmunden auf Passanten

Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich die 2 Jugendlichen erst auf dem Bahnhof in Gmunden aufhielten und schon dort mit den Spielzeugpistolen hantiert hatten. Dann setzte der 12-jährige kroatische Staatsbürger seine "Tour" alleine auf der Bahnhofstraße in Gmunden fort und versuchte mit verhülltem Gesicht an einer Tankstelle eine 49-Jährige mit gezogener Pistole zum Aussteigen aus ihrem Pkw zu nötigen.

Da er dabei nicht erfolgreich war, ging er weiter zu einer anderen Tankstelle. Auf dem Weg dorthin zielte er auf eine weitere Frau. Bei der Tankstelle angekommen, zielte er wieder auf Personen und drückte auch mehrmals ab, um den Knall seiner Platzmunition endlich ausprobieren zu können.

Die beiden Jugendlichen zeigten sich bei den Einvernahmen geständig.

