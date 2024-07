112.000 Euro veruntreut: "Sie haben das Vertrauen des Vereins mit Füßen getreten"

All ihre Kraft habe sie der "Brigade" zur Verfügung gestellt, viele Jahre lang, sagt die 74 Jahre alte Angeklagte zerknirscht und verschämt. Gemeint ist die Österreichische Rettungshundebrigade Oberösterreich. Fast 30 Jahre war die Funktionärin für den ehrenamtlichen Verein aktiv, seit vielen Jahren auch als Wirtschaftsreferentin. In dieser Funktion sei sie zeichnungsberechtigt gewesen, habe Zugriff auf Konten und auf in Sparbüchern verbuchten Rücklagen gehabt, sagt die Staatsanwältin.