11-jähriges Mädchen nach zwei Wochen gefunden

Die Beamten gingen einem Hinweis nach, wonach das Mädchen in einer Wohnung in Wien sein sollte. Gegen 23 Uhr wurde die 11-Jährige in der Nacht auf Donnerstag in besagten Wohnung gefunden. Das Mädchen wurde noch in den Nachtstunden in die Betreuungseinrichtung in Leonstein in der Gemeinde Grünburg zurückgebracht.