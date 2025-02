11-Jähriger verletzt: Polizei bittet nach Ski-Unfall am Feuerkogel um Hinweise

Der Elfjährige stürzte durch den Aufprall und wurde dabei verletzt, die Pistenrettung versorgte ihn. Er war um 9.30 Uhr mit seiner Schulklasse und der Lehrerin auf der Piste "Gsoll Panaorma" talwärts unterwegs, als der Skifahrer von hinten auf die Gruppe zukam, berichtete die Polizei

Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, seine Ski waren schwarz, er trug einen schwarzen Skihelm ohne Skibrille und weiße Skikleidung. Hinweise zu dem Mann werden an die Polizeiinspektion Gmunden unter der Telefonnummer 059133-4100 erbeten.

Immer wieder kommt es derzeit zu schweren Skiunfällen auf den Pisten in und um Oberösterreich. Fehlender Niederschlag, strahlender Sonnenschein und Tageshöchstwerte im Plusbereich sind eine Kombination, die die Pisten hart und eisig werden lassen. Zudem sind die Sturzräume oft aper. Erst am Wochenende ist – wie berichtet – ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt auf der obersteirischen Reiteralm (Bezirk Liezen) bei der Kollision mit einer jungen Skifahrerin so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste.

Besonders tragisch endete ein Skiunfall in der Vorwoche in Wagrain: Ein Elfjähriger aus Niederösterreich war auf einer schwarzen Piste zu Sturz gekommen und hatte das Absperrnetz durchschlagen. Er prallte gegen die Außenwand einer Skihütte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später im Krankenhaus starb.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf dem Feuerkogel

