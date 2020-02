109 Buben missbraucht: Anklage gegen Urologen liegt vor

Laut dem psychiatrischen Gutachten hat der Beschuldigte eine „schwerwiegende geistige Störung“. Der Sachverständige empfiehlt eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Nach monatelangen Erhebungen ist das Ermittlungsverfahren gegen den 57 Jahre alten Mediziner nun abgeschlossen. Die Welser Staatsanwaltschaft hat ihre Anklageschrift beim Landesgericht Wels eingebracht. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Dem Urologen aus dem Salzkammergut wird vorgeworfen, sich in Gmunden, Schörfling am Attersee, Vöcklabruck und Ägypten seit dem Jahr 2000 bis zu seiner Festnahme im Jänner 2019 an 109 jugendlichen Patienten vergangenen zu haben.

Bei dreien dieser Opfer stellte ein Gutachter schwere gesundheitliche Folgen verursacht durch die Tathandlungen fest. Damit erhöht sich die Strafdrohung gegen den Beschuldigten auf bis zu 15 Jahre Haft. An 40 Opfern soll er sich vergangen haben, bevor sie das 14. Lebensjahr vollendet hatten.

Weiters wird ihm vorgeworfen in mehreren Fällen Personen zur Herstellung pornographischer Videoaufnahmen minderjähriger Personen angestiftet und ein pornographisches Foto eines achtjährigen Buben hergestellt zu haben.

Der Urologe soll außerdem Cannabiskraut an Minderjährige weitergegeben haben.