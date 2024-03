108 neue Wohnplätze für beeinträchtigte Menschen in Oberösterreich

Im Zeitraum 2017 bis 2023 hat das Land Oberösterreich insgesamt 524 Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung errichtet. Dass sich diese Zahl heuer und im nächsten Jahr noch einmal vergrößern wird, bestätigen die Pläne, die Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) gestern gemeinsam mit der Caritas und der Lawog präsentiert haben.

Noch heuer sollen 108 Wohnplätze hinzukommen, 2025 werden es sogar 195 sein. Laut Stelzer würde man damit am Ende des kommenden Jahres nahe an der 5000er-Marke sein – derzeit stehen in ganz Oberösterreich 4655 Plätze zur Verfügung. Laut dem Landeshauptmann setzt man damit den 2017 angekündigten Schwerpunkt auf Wohnbau für Behinderte um – heuer seien in den Budgetmitteln des Landes 351,6 Millionen Euro dafür vorgesehen.

Passgenauere Wohnformen

"Ein selbstbestimmtes Leben, so gut es geht", sei das Ziel der Wohnprojekte, sagt Landesrat Hattmannsdorfer. Deshalb sei rund die Hälfte der Wohnplätze, die im heurigen Jahr fertiggestellt würden, im teilbetreuten oder -begleiteten Bereich angesiedelt. Damit könne die Wohnform "passgenauer" an den individuellen Bedarf des Klienten angepasst werden.

Die Caritas Oberösterreich errichtet heuer gemeinsam mit der Lawog drei Einrichtungen, in der 70 Menschen Platz finden sollen. In Ternberg (Bezirk Steyr-Land) wird etwa ein Wohnprojekt errichtet, in dem junge Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Platz finden sollen. Laut Hattmannsdorfer wird das Projekt vor allem den bereits bestehenden Caritas-Standort Sankt Isidor in Leonding entlasten.

Zwei weitere Neubauprojekte seien in Ried im Innkreis und Sierning geplant. Auch hier sei der Fokus auf Menschen gerichtet, die unter einer oder mehreren psychischen Beeinträchtigungen leiden würden.

Die Angebote in den Einrichtungen seien unterschiedlich und würden von Wohngruppen für junge Menschen bis hin zu Wohnplätzen für Frauen mit schweren traumatischen Belastungsstörungen reichen.

Laut Stefan Pimmingstorfer von der Caritas Oberösterreich sind die Standorte bewusst gewählt: "Die Bewohner sind damit näher an ihren Heimatorten."

Wichtig ist bei der Planung und Umsetzung der Projekte laut Pimmingstorfer, sich mit den Gemeinden frühzeitig auszutauschen und sie über das Vorhaben zu informieren. Gerade bei psychischen Erkrankungen gebe es "noch immer ein Stigma, das bereits im Vorhinein beseitigt werden muss".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.