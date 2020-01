Zusteller soll 108 hochwertige Handys gestohlen haben

Im Sommer wurden aus einer Zustellbasis zuerst 56, später erneut 52 teure Smartphones gestohlen. Nun wurden zwei dringend Tatverdächtige ausgeforscht. Ein 43-jähriger Zusteller soll die Handys entwendet bzw. mit einem 30-jährigen Komplizen von einer Autowerkstatt in Linz aus weiterverkauft haben.

Die Geräte waren für den Handel bestimmt. Es konnte zunächst nicht nachvollzogen werden, wer für den Diebstahl verantwortlich ist. Im September wurden die leeren Kisten plötzlich in einer Autowerkstatt in Linz aufgefunden. Der 43-Jährige war als Zusteller für die Zustellbasis tätig. Beide bestreiten schuldig zu sein, wobei der 30-Jährige gestand, davon gewusst zu haben, dass in der Werkstatt gestohlene Geräte umverteilt wurden. Er wurde auch von einem Zeugen als Verkäufer eines Smartphones identifiziert.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 50.000 Euro, der Verkaufswert der Handys beträgt etwa 100.000 Euro. Der 30-jährige Linzer und der 43-jährige Georgier wurden bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.

