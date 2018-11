106 Hektar Grünland um Linz zur Umwidmung freigegeben

Der eine Grüne ist gegen die Verbauung, der andere Grüne favorisiert das...

Haben die Grünen und auch andere Politiker jemals schon vom Begriff "Photosynthese" was gehört? Bildlich kindhaft erläutert, die Grundzüge stimmen: die Pflanzen atmen generell CO2 ein und Sauerstoff aus. Darum sind ja die Regenwaldrodungen so ein Kapitalverbrechen am Weltklima und wir sollten das zumindest regional vermeiden wo immer nur möglich. Täglich werden in Österreich ganze Fußballfelder zubetoniert, dafür werden wir laufend gescholten wegen dem CO2-Ausstoß der Autos samt angedrohter Sanktionen.

Global haben wir da absolut nichts zu sagen, in Asien werden sogar noch neue Kohlekraftwerke in großem Stil gebaut für die ja so sauberen Elektroautos, welche nur den Smog der Großstädte nach auswärts verlagern...