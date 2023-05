10.000 Euro für Arbeiten an Dachrinne: Betrüger gefasst

10.000 Euro forderten vier Rumänen von einem 86-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck – für eine verhältnismäßig kleine Reparatur an seiner Dachrinne. Das Quartett hatte dem betagten Hausbesitzer am Dienstag seine Dienste angeboten und dann dafür einen exorbitant hohen Lohn verlangt. Wie sich herausstellte, war es nicht das erste Mal, dass die Männer so vorgingen.

Bankangestellte verhinderte Betrug

Im konkreten Fall hatte der Pensionist die Summe in bar nicht Zuhause, weshalb ihm die Betrüger ein paar Hundert Euro und Schmuck, wie Ringe und Ketten, entlockten. Damit gaben sich die vermeintlichen Handwerker aber nicht zufrieden, sie forderten mehr Geld. Der 86-Jährige machte sich auf zu seiner Bank, um das Geld zu beheben. Am Bankschalter wurde die Angestellte stutzig und verständigte die Polizei, als ihr der Pensionist erzählte, wofür er die 10.000 Euro brauchte.

"Immer mit Misstrauen begegnen"

Im Zuge einer Fahndung wurden die vier Betrüger von der Polizei St. Georgen gefasst. Laut Polizei stehen sie im Verdacht, schon seit Jahren Dachdecker- und Spenglerarbeiten bei großteils älteren Hausbesitzern anzubieten und sie dann mit Wucherpreisen abzuzocken. Der Schmuck und das Bargeld wurden sichergestellt. Auch die Finanzpolizei wurde hier hinzugezogen.

Die Polizei rät, bei reisenden Handwerkern immer eine gewisse Portion an Misstrauen an den Tag zu legen und sich vorab über die Preise zu informieren. Leistungen, die in "auffallendem Missverhältnis zum Wert stehen", sollten auf keinen Fall bezahlt werden. Wenn Arbeiter Wucherpreise verlangen, sollte umgehend die Polizei gerufen werden.

