10.000 Bienen fanden auf dem Traunstein eine neue Heimat

Wenn Sommergewitter die Luft reinigen, reicht der Blick vom Traunstein auch an heißen Tagen bis in die Hohen Tauern. Viele Bergsteiger erfreuen sich dann an der glänzenden Gipfelpyramide des Großglockners, zumindest 10.000 Besucher des Naturfreundehauses können diese Schönheit nicht erkennen. Sie sehen nur rund 30 Zentimeter weit. Es sind jene Bienen, die Hüttenwirt Roman Leithner und der Welser Imker Florian Peterstorfer vergangene Woche über den Mairalmsteig auf das Plateau getragen haben. Ein ganzes Volk ist in 1580 Metern Seehöhe, wenige Meter von der Hütte entfernt, eingezogen. Kost und Logis sind für die neuen Nachbarn frei.

„Sie sind recht fleißig, befinden sich aber gerade noch in der Eingewöhnungsphase“, sagt Leithner, der nun nicht nur durstige Wanderer, sondern auch brummende Insekten versorgt. Die Idee hinter Oberösterreichs höchstgelegenem Bienenstock ist eine wissenschaftliche: „Das Umfeld ist ein ganz anderes: keine intensive Landwirtschaft und auch keine Monokulturen. Am Traunstein gibt es eine ganz andere Vegetation“, sagt Peterstorfer. Über eine Pollenanalyse soll herausgefunden werden, welche Pflanzen die Bienen finden. Und wie weit sie dabei in Richtung Tal fliegen. Wissenschaftler der Fachhochschule Oberösterreich sollen den Prozess begleiten.

Am Ende des Versuchs soll auch feststehen, ob Bienen in diesem speziellen Umfeld robuster gegen Krankheiten sind – und wie fleißig sie arbeiten. Denn im besten Fall kann Roman Leithner im Naturfreundehaus bald einen eigenen Traunstein-Honig anbieten. „Der Ertrag steht dabei aber ganz im Hintergrund. Die ersten Ergebnisse wird es in einigen Wochen geben“, sagt Leithner.

Zwei Rassekatzen auf dem Berg

Bienen sind nicht die einzigen Tiere, die derzeit beim Naturfreundehaus anzutreffen sind. Streicheln kann man allerdings nur Fibi und Ivy. Die beiden Rassekatzen (Britisch Kurzhaar) leben seit 9. Mai im Naturfreundehaus. Als sie vom Hubschrauber auf den Berg gebracht wurden, waren sie erst wenige Wochen alt. Nun erheitern sie nicht nur „Katzen-Mama“ Michaela Schell, Freundin von Hüttenwirt Leithner, sondern auch die zahlreichen Gäste.