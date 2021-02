100 km/h zu schnell: Alkolenker "übersah" Geschwindigkeitsbeschränkung

Die Polizeistreife wurde in Traun bei der Kreuzung der B1 mit der Friedhofstraße gegen 21 Uhr auf den Pkw des 32-jährigen Kroaten aufmerksam. Er beschleunigte in der Mitte der Kreuzung so stark, dass das Heck des Wagens sichtlich nach unten gedrückt wurde.

Bei der daraufhin erfolgten Nachfahrt stellten die Beamten im Bereich der 70km/h-Beschränkung eine Geschwindigkeit von 170 km/h fest. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim Alkotest ein Wert von 0,66 Promille festgestellt. Als Rechtfertigung für die Geschwindigkeitsübertretung gab der Mann aus dem Bezirk Linz-Land an, dass er die Beschränkung übersehen habe.

