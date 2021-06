100 Hühner im Feuer verendet

Eine Nacht lang waren insgesamt zwölf Feuerwehren im Einsatz, um den Großbrand auf einem Bauernhof in der Ortschaft Reikersberg (Gemeinde Brunnenthal) zu bekämpfen. Nach ihrer Alarmierung rückten in der Nacht auf Sonntag 210 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen aus, um von drei Löschteichen und dem Hydrantennetz Wasser zur Brandstelle zu befördern.

Während sich die Bewohnerin des Anwesens in Sicherheit bringen konnte, gab es für die mehr als 100 Hühner im Wirtschaftsgebäude keine Rettung mehr: "Bei unserem Eintreffen stand der Stall bereits in Vollbrand, und beim Wohnhaus hatte der Dachstuhl schon Feuer gefangen", sagt Einsatzleiter Alexander Mittermayr.

Über eine Drehleiter und eine Teleskopmastbühne versuchten die Einsatzkräfte, die Flammen von oben zu löschen. Nicht ungefährlich war auch der Innenangriff im Wohnhaus, wo sich der Brand in der Isolierung zwischen Verkleidung und Dachschindeln rasend schnell ausbreitete. Um an die Brandherde zu gelangen, musste die Dachhaut in mühevoller Arbeit von außen und innen geöffnet werden.

An der gesamten Landwirtschaft entstand schwerer Sachschaden. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Auch gestern waren zwei Feuerwehren noch stundenlang im Einsatz, um die restlichen Brandherde zu löschen.