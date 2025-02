10 Tipps - So machen Sie Ihr Fahrrad frühlingsfit

Acht von zehn Haushalten in Oberösterreich besitzen laut dem Verkehrsklub VCÖ ein Fahrrad. Nicht wenige Hartgesottene sind auch im Winter mit dem Fahrrad unterwegs, für den Rest startet die Fahrradsaison in den kommenden Wochen. Falls Sie der zweiten Kategorie angehören, sind die nachfolgenden Tipps bestimmt hilfreich.

Denn nach einer langen Winterpause, sollten Fahrräder vor der ersten Frühlingsausfahrt einem Servicecheck unterzogen werden, erinnert der VCÖ in einer aktuellen Aussendung.

Die meisten Alltagswege per Rad zu erreichen



Katharina Jaschinsky vom VCÖ erinnert an die Vorteile des Radfahrens: "Wer Alltagswege möglichst häufig mit dem Rad zurücklegt, kommt auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung, stärkt das Immunsystem und die eigene Fitness und spart sich einiges an Spritkosten." Die Hälfte der Alltagswege in Oberösterreich sei kürzer als fünf Kilometer. Die sind mit dem Rad leicht zu bewältigen. Auch E-Bikes gewinnen in Oberösterreich an Beliebtheit, was die Reichweite der per Fahrrad zu ereichenden Ziele enorm ausweite. 70 Prozent der Alltagswege sind laut Expertin kürzer als zehn Kilometer.

Aber auch bei Fahrrädern, die im Winter im Einsatz waren, ist ein regelmäßiger Fahrrad-Check wichtig. Der VCÖ empfiehlt, zumindest einmal im Jahr ein Fachgeschäft aufzusuchen. Materialschäden werden beim Service rechtzeitig erkannt - und regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer eines Fahrrads.

Fahrrad-Check in 10 Schritten

1. Reinigen Sie Ihr Fahrrad

2. Sind Bremsseile richtig eingestellt? Sind die Bremsbacken in gutem Zustand?

3. Funktioniert die Beleuchtung (vorne und hinten)?

4. Reinigen und ölen Sie die Kette mit einem Tuch

5. Ist das Fahrrad mit allen vorgeschriebenen Reflektoren ausgerüstet?

6. Stellen Sie beim Sattel die richtige Höhe ein.

7. Alle Schrauben müssen auf Festigkeit kontrolliert und gegebenenfalls nachgezogen werden.

8. Kontrollieren Sie Speichen und Schaltung.

9. Pumpen Sie die Reifen mit ausreichend Luft auf. Geringerer Rollwiderstand erleichtert das Fahren.

10. Einmal im Jahr gehört das Fahrrad zum Service in ein Fahrradfachgeschäft gebracht.

