10-Jähriger angefahren: Suche nach Fahrerflüchtigem in Neuhofen

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstag, 3. September, gegen 14.25 Uhr auf der Kramstal-Landesstraße im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems.

Ein 10-Jähriger war dort zu Fuß unterwegs, wollte neben der Kreuzung Kirchengasse/B139 die Landstraße beim dortigen Schutzweg überqueren. Ein Auto aus der Fahrtrichtung Kematen an der Krems hielt an, um den Bub die Straße überqueren zu lassen.

Unfallstelle im Schock verlassen

Zur selben Zeit näherte sich auf der Gegenfahrspur ein unbekannter Lenker dem Schutzweg. Dieser dürfte den Schüler zu spät gesehen haben. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte er sein Auto nicht zum Stillstand bringen, er streifte den Schüler.

In seinem Schock verließ der Bub die Unfallstelle sofort und ging nach Hause zu seinem Eltern, denen er vom Unfall erzählte. Aufgrund zunehmender Schmerzen besuchte er mit seiner Mutter noch am selben Tag ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde . Der unbekannte Lenker verließ die Unfallstelle ebenfalls sofort in Richtung Kematen.

Hinweise an Polizei

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem unbekannten Lenker, der mit einem blauen Kombi (eventuell der Marke Skoda) unterwegs war. Wer den Unfall gesehen hat oder eventuell den Lenker kennt, soll sich bei der Polizeiinspektion Neuhofen/Krems unter 059133-4139 melden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.