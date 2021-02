10 Grad und mehr: Ist das schon der Frühlingsbeginn?

Eine Woche mit Temperaturen im zweistelligen Bereich, und weg ist der Schnee. Regen und Wind haben ihm den Rest gegeben, die ersten Blumen wagen sich hervor. Ist das schon der Frühlingsbeginn? „Nein, sondern nur ein kurzes Intermezzo“, sagt ZAMG-Meteorologin Yasmin Markl. Denn kommende Woche rückt eine Kaltfront die Verhältnisse der Jahreszeit entsprechend wieder zurecht.

Video: Alles ganz normal? Theresa Spießberger hat für OÖN-TV den Meteorologen Michael Backmann (Blue Sky Wetteranalysen) in Attnang-Puchheim besucht, er gibt Auskunft.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Frühlingswetter im Februar Die Winterjacke hat heute wohl viele ins Schwitzen gebracht. Bis zu 17 Grad können es am Wochenende sogar noch werden, dort wo sich der Föhn durchsetzt. Ist der Frühling Anfang Februar normal und bleibt er?

Am Freitag dominiert Hochdruckeinfluss, der Wind hat sich gelegt und es bleibt überwiegend trocken. „Nur im Mühlviertel kann es ein wenig tröpfeln“, sagt Markl. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad. Am Samstag dreht die Strömung auf Südwest, und der Föhn kommt zum Tragen. Gegen Abend bläst der Südwind im Bergland mit über 60 km/h. Nach einer stürmischen Nacht trifft im Lauf des Sonntags eine Kaltfront aus Nordwesten ein – mit dichten Wolken und Niederschlägen. Die Schneefallgrenze sinkt am Abend auf 600 bis 900 Meter, viel Schnee fällt aber nicht.

Am Montag lockert es auf, die Höchstwerte kommen über fünf Grad nicht mehr hinaus. Dann wird es von Tag zu Tag kälter. Ab Wochenmitte sinken die Tiefstwerte speziell im Mühlviertel und im Bergland auf minus 10 Grad. Falls uns dann die prognostizierte Westströmung erreicht, kommt wieder Schneefall dazu, und mit dem „Frühlingserwachen“ ist es vorbei.

Erwacht ist die Natur bereits in unseren Naturparks. Das weckt bei Rainer Silber vom Naturpark Obsthügelland gemischte Gefühle. Er hofft auf die vorhergesagte Kaltfront: „Sie würde die verfrühte Entwicklung unserer Obstbäume einbremsen, sonst drohen speziell an den Marillen und Kirschen in Scharten große Schäden.“

„Die Insekten sind schon erwacht, weil sie glauben, es ist Frühling“, sagt Clemens Schnaitl vom Naturpark Attersee/Traunsee. „Wenn jetzt noch eine längere intensive Kältewelle kommen sollte, würden die Pflanzen ihre Pollenproduktion drastisch reduzieren, das wäre etwa für die Bienen bedenklich.“ Barbara Derntl vom Naturpark Mühlviertel sieht die frühe Schneeschmelze positiv: „Sie hat unsere Sandböden durchfeuchtet, eine gute Ausgangsbasis für die Vegetation.“ Auf www.naturpark-muehlviertel.at kann man die Wetterdaten per Webcam einsehen.

Griffiger Schnee zu Ferienbeginn

Der Schnee in Oberösterreichs Skigebieten konnte dem Föhn standhalten, der Ferienbetrieb ist somit gesichert, freut sich Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der Seilbahnholding OÖ, zu der Dachstein-West, Krippenstein und Feuerkogel gehören. „Der Schnee ist super griffig, alle Pisten und Bahnen haben geöffnet. Der Regen hat unseren Skigebieten nichts anhaben können.“ Wie groß der Zustrom in den Ferien sein werde, sei schwierig zu sagen: „Wir hoffen natürlich, dass die Leute Ski fahren gehen“, sagt Tröbinger.

Auch am Kasberg, am Hochficht, auf der Höss in Hinterstoder und der Wurzeralm sind die Pisten bereit für den Ferienbeginn. In kleineren Skigebieten wie auf dem Sternstein und den Hängen in Eberschwang oder Kirchschlag konnte der Föhn den Pisten ebenfalls nicht zusetzen, die Lifte sind nach wie vor geöffnet.

Einigen Langlaufloipen wie in Eidenberg, Bad Leonfelden (Nordstern) oder Waldzell ist es hingegen in den vergangenen Tagen nicht ganz so gut ergangen, da sind die Loipen weggeschmolzen.

Weitgehend verschont vom Tauwetter blieb das Langlaufgebiet Ulrichsberg-Schöneben. Im Salzkammergut sind die Rettenbachalm in Bad Ischl und die Postalm weiterhin zum Langlaufen geeignet, in Hinterstoder die Hutterer Böden. Eine Kunstschneeloipe ermöglicht das Langlaufen weiterhin auch im grenznahen Faistenau in Salzburg.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.