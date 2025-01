1. Vollmond des Jahres: Schicken Sie uns Ihre Bilder vom "Wolfsmond"!

Es handelte sich diesmal nicht um einen gewöhnlichen Vollmond, wie er im Schnitt einmal im Monat zu sehen ist. In der Nacht war ein Wolfsmond am Nachthimmel zu beobachten. Der Name geht auf die kanadischen Ureinwohner Algonkin zurück. Sie nannten den zweiten Vollmond des Winters und ersten im neuen Jahr auch Wolfsmond, wie auf wetter.de zu lesen ist. In dieser Zeit kamen die Wölfe bei der Suche nach Nahrung ihren Niederlassungen sehr nahe und ihr Heulen war häufig zu hören. In einer bedeckten Schneelandschaft sieht der Januarvollmond besonders schön aus, da er heller zu leuchten scheint. Diesen Umstand nutzten Wölfe, um besser zu jagen.

Die Mondnamen im Überblick

Zwölf Vollmonde sind üblicherweise in einem Kalenderjahr zu erleben. Jeder dieser Vollmonde hat einen Namen. Da der Mondkalender im Schnitt weniger Tage hat (29,5) als das Sonnenjahr, kommt es manchmal vor, dass es 13 Vollmonde innerhalb eines Jahres gibt.

Jänner: Wolfsmond, Eismond

Wolfsmond, Eismond Februar: Schneemond

Schneemond März: Zuckermond, Lenzmond, Wurmmond, Sirupmond

Zuckermond, Lenzmond, Wurmmond, Sirupmond April: Ostermond, Grasmond, Rosa Mond

Ostermond, Grasmond, Rosa Mond Mai: Blumenmond, Wonnemond, Milchmond

Blumenmond, Wonnemond, Milchmond Juni: Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond, Brachmond

Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond, Brachmond Juli: Heumond, Donnermond, Bockmond, Sonnenmond

Heumond, Donnermond, Bockmond, Sonnenmond August : Erntemond, Fruchtmond, Roter Mond

: Erntemond, Fruchtmond, Roter Mond September: Herbstmond, Engelmond, Maismond, Jagdmond

Herbstmond, Engelmond, Maismond, Jagdmond Oktober : Weinmond, Blutmond, Reisemond, Sterbender Mond

: Weinmond, Blutmond, Reisemond, Sterbender Mond November: Nebelmond, Bibermond, Frostmond, Trauermond

Nebelmond, Bibermond, Frostmond, Trauermond Dezember : Kalter Mond, Heilmond

: Kalter Mond, Heilmond Möglicher 13. Vollmond: Blauer Mond

(Quelle: wetter.de)

Schicken Sie uns Ihr Vollmond-Foto!

Sie haben in der Nacht oder am Morgen den hell leuchtenden Mond am klaren Himmel fotografisch festgehalten? Dann senden Sie uns Ihr Bild an online@nachrichten.at! Die schönsten Bilder veröffentlichen wir in einer Bildergalerie auf nachrichten.at. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich mit einer honorarfreien Nutzung online und in der OÖN-Printausgabe einverstanden.

Bildergalerie: "Wolfsmond" über Oberösterreich: Fotos der OÖN-Leser (Foto: Hörmandinger) Bild 1/5 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper