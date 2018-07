1,7 Milliarden für die Schienen

LINZ. Die ÖBB investieren in Oberösterreich.

1,25 Milliarden Euro wird der viergleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Linz und Wels in den kommenden Jahren kosten. 2019 beginnen die Arbeiten an der Westseite des Linzer Hauptbahnhofes. Ein Jahr später soll mit dem Bauabschnitt von Linz bis Marchtrenk begonnen werden. Für ÖBB-Vorstandsvorsitzenden Andreas Matthä, der die ÖBB-Projekte der kommenden Jahre gestern gemeinsam mit Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) in Linz präsentierte, ist der viergleisige Ausbau nicht weniger als ein "Jahrhundertprojekt für Oberösterreich". Ab 2026 sollen dann vier Hochleistungsgleise für Höchstgeschwindigkeiten bis zu 230 km/h zur Verfügung stehen.

Aber nicht nur an der Westbahn wird in den kommenden Jahren gebaut. Die Bahnhöfe in Wernstein und Braunau werden für rund 64 Millionen Euro noch heuer modernisiert. Ein neues ÖBB-Parkhaus in Wels mit 545 Pkw-Stellplätzen wird im Sommer eröffnet. 10,5 Millionen Euro wurden hier investiert.

Auch die Regionalstrecken in Oberösterreich sind Teil des Investitionsprogramms. Auf der Summerauerstrecke werden die Gleise teilweise neu gelegt. Mehrere Bahnhöfe und Haltestellen werden um insgesamt fast 20 Millionen Euro modernisiert.

Der Ausbau des Mobilfunknetzes entlang der Bahnstrecken werde weiterhin forciert, kündigte Matthä an. 100 Millionen Euro seien dafür bundesweit in den kommenden Jahren vorgesehen. Auch auf manchen Bahnhöfen soll der Handy-Empfang besser werden. Das WLAN-Angebot an den Bahnhöfen Vöcklabruck, Ried im Innkreis und Steyr soll verbessert werden.

