Der Zeitplan ist ehrgeizig. Noch in diesem Jahr möchte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) das österreichweit gültige Klimaticket für den öffentlichen Verkehr auf Schiene bringen. Man befinde sich in den finalen Vertragsverhandlungen mit jenen fünf Bundesländern, deren Zustimmung bisher noch aussteht, sagte die Ministerin gestern auf einer Pressekonferenz in Wien.