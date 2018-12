1,06 Promille: Autofahrer krachte in Gegenverkehr

STEINERKIRCHEN. Ein alkoholisierter Autofahrer ist Mittwochabend auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten.

Bild: Matthias Lauber

Es schneite unaufhörlich. Die Straßen wurden Mittwochabend schnell zu einer "Rutschpartie". Das hinderte einen 56-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land nicht, sich alkoholisiert hinter das Steuer zu setzen. Er war auf der L537 in Steinerkirchen an der Traun unterwegs, als er mit seinem Pkw auf der schneeglatten Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern kam.

Das Auto schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo gerade eine 55-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land unterwegs war. Das Fahrzeug des 56-Jährigen prallte mit der Fahrzeugseite frontal gegen den entgegenkommenden Pkw der 55-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei dem 56-Jährigen ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

