XXXLutz eröffnet zweiten Standort in der Schweiz

WELS. Die Welser Möbelhauskette XXXLutz setzt seine Expansion in der Schweiz fort. Das Unternehmen sperrt einen zweiten Standort auf, wie es heute, Freitag, mitteilte.

Im April 2018 hatte XXXLutz in Rothrist seine erste Filiale in der Schweiz eröffnet, nun folgt eine weitere in Affoltern am Albis. Baustart ist heute. Die Eröffnung sei für das erste Halbjahr 2021 geplant, sagt Unternehmenssprecher Thomas Saliger.

Der Einstieg auf dem Schweizer Markt sei für das Familienunternehmen positiv verlaufen: „Unsere Erwartungen im ersten Jahr wurden übertroffen“, wird Saliger in einer Aussendung zitiert. Langfristig wollen die Welser rund zehn Standorte in unserem Nachbarland haben. Weitere Optionen würden bereits geprüft, heißt es.

Die XXXLutz-Gruppe beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und setzt 4,4 Milliarden Euro um.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema