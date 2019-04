Wo dürfen Oberösterreichs Dieselfahrer Volkswagen klagen?

LINZ. Das Landesgericht Wels sieht sich dafür nicht zuständig, der Ball liegt jetzt beim Oberlandesgericht Linz.

515 oberösterreichische Dieselfahrer wollen Schadenersatz für ihre Fahrzeuge aus dem Hause Volkswagen. Am 1. März fand der erste Prozesstag am Landesgericht Wels statt. Es ging aber nicht um die Sache selbst, sondern erstens darum, ob vor einem Senat oder vor einem Einzelrichter verhandelt werden soll, und zweitens, ob das Landesgericht überhaupt zuständig ist.

Jetzt liegt der Beschluss des Gerichts vor: Richterin Sylvia Eichinger sieht zwar keine Notwendigkeit für einen Richtersenat, aber zuständig sei sie nicht. Das will Anwalt Michael Poduschka, der im Namen des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) die oberösterreichischen Kläger vertritt, nicht hinnehmen. "Wir werden gegen diese Entscheidung natürlich Rekurs erheben, wir erachten sie für eklatant unrichtig", sagt Poduschka im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Ein österreichischer Käufer habe bei einem österreichischen Händler ein Kraftfahrzeug erworben, das in Österreich übergeben worden sei und dessen Wertminderung sich am österreichischen Kraftwagenmarkt auswirke. "Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine solche Klage ausschließlich in Deutschland eingereicht werden kann", sagt Poduschka. Jetzt ist das Oberlandesgericht Linz am Zug. Allein ist Richterin Eichinger mit ihrer Rechtsmeinung aber nicht. Auch die Landesgerichte Korneuburg und Wiener Neustadt haben sich für nicht zuständig erklärt.

Das hat wiederum das Oberlandesgericht Wien nicht hingenommen. Dort sieht man sehr wohl österreichische Gerichte für zuständig an. Entscheidend sei der Übergabeort des Fahrzeuges und nicht, wie Volkswagen meint, der Handlungs- und Herstellungsort. Damit wäre dann ein Gericht in Braunschweig zuständig.

Das bestärkt wiederum Anwalt Poduschka, dass das Oberlandesgericht Linz die internationale Zuständigkeit bei österreichischen Gerichten sieht. Sicher ist das nicht. Denn das Landesgericht Klagenfurt hat eine neue Variante in diesen Prozessreigen gebracht. Dort hat Richterin Sabine Grün das Verfahren unterbrochen. Sie will die Zuständigkeit vorab vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) klären lassen.

In die nächste Runde geht es am Montag, 8. April, in Innsbruck. Beim dortigen Verfahren am Landesgericht treten 741 Kläger gegen Volkswagen an. Sie machen einen Schaden von 4,5 Millionen Euro geltend. Insgesamt beträgt der Streitwert bei der Sammelaktion des VKI in ganz Österreich rund 60 Millionen Euro. Knapp 10.000 VW-Fahrer wollen Schadenersatz.

