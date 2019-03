Weltkulturerbe: Familie Schwarz fertigt Maultrommeln in der 13. Generation

MOLLN. Das Familienunternehmen aus Molln stellt auch Steirische Harmonikas her und erreicht mit einem breiten Onlineauftritt weltweit neue Kunden.

Drei Generationen (v.l.): Maria, Lisa, Karl, Michaela und Oma Berta Schwarz Bild: Werk

Sie sind rot, blau, silbern und golden, passen in jede Hosentasche – und wo sie sind, ist gute Stimmung: In der Maultrommelmanufaktur Schwarz in Molln, einem der ältesten Unternehmen Österreichs, haben die kleinen Instrumente seit 430 Jahren Tradition. Im 20. Jahrhundert war die Gemeinde im Bezirk Kirchdorf ein richtiges "Maultrommel-Nest": Bis zu 33 Betriebe waren im Ort mit dem Herstellen der Instrumente beschäftigt. Sogar eine eigene Zunft der Maultrommelmacher hat es einst gegeben. 2014 wurde die Herstellung von der UNESCO in das österreichische Verzeichnis des Immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen.

Heute sind nur noch zwei Betriebe übrig. Der Familienbetrieb Schwarz konnte auch deshalb so lange bestehen, weil man sich neuen Entwicklungen nicht verschlossen hat: Form und Farben sind neu. Rund 100.000 Maultrommeln werden jährlich produziert. 90 Prozent werden weltweit in 40 Länder exportiert. Seit den 1970er-Jahren wird zusätzlich noch die artverwandte Steirische Harmonika produziert: "Sie ist heute unser wichtigstes Standbein", sagt Eigentümer Karl Schwarz: Eine Harmonika kostet ab 2000 Euro. Der Marktanteil liegt im alpenländischen Raum bei 15 Prozent. 15 Arbeitnehmer sind beschäftigt. Der Umsatz wurde laut Schwarz in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt: Einen aktuellen Wert gibt er nicht bekannt.

Zudem hat es die Familie geschafft, mit einem professionellen Online-Auftritt neue Interessenten anzusprechen. Kunden seien heute flexibler, so Schwarz. Viele wollten nicht mehr zu einem fixen Zeitpunkt eine Musikschule besuchen: Mithilfe von Online-Plattformen können sie rund um die Uhr lernen, Harmonika zu spielen. Zudem gibt es einen eigenen YouTube-Kanal mit "Maultrommel-Crashkursen".

Verantwortlich für Webshop und Social Media ist die 13. Generation: Tochter Michaela hat BWL studiert und ihre Masterarbeit dazu verfasst. Schwester Lisa ist Harmonikamacherin – die jüngste in ganz Österreich.

