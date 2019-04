Steinmetzbetrieb Friepess aus Linz ist insolvent

LINZ. Das Traditionsunternehmen Friepess ist pleite.

78 Beschäftigte betroffen Bild: Weihbold

Der Steinmetzbetrieb mit Zentrale in Linz und Werk in Windhaag hat gestern, Freitag, am Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das teilten die Gläubigerschutzverbände Creditreform, AKV und KSV1870 mit.

Als Grund für die Insolvenz gab das 1949 gegründete Unternehmen hohen Konkurrenzdruck und verschobene Aufträge an, für die bereits Vorleistungen erbracht worden seien.

Von der Pleite sind 78 Beschäftigte und rund 200 Gläubiger betroffen. Die Mitarbeiter haben ihre März-Löhne nicht erhalten. Die Passiva sollen sich auf rund 11,6 Millionen Euro belaufen. Angaben zu den Aktiva gab es keine.

Das Unternehmen, das sich auf die Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen spezialisiert hat, soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent geboten, zahlbar binnen zwei Jahren.

