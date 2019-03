Spezialist für Leberkäse, Lager und Logistik

SCHARTEN. Norbert Lehner ist in drei Sparten erfolgreich.

Fleischspezialitäten gibt es auf Märkten, in Bistros und ab Hof zu kaufen. Bild: OÖN

Die Kunden kommen aus Wien und Bayern, um auf dem familiengeführten "Lehnerhof" in Scharten (Bezirk Eferding) Frischfleisch, Speckspezialitäten und den beliebten Bauernleberkäse zu kaufen oder an einer Exkursion teilzunehmen. Fleischspezialitäten sind aber nur eines der Standbeine von Norbert Lehner: Der 43-Jährige ist gelernter Schlosser und Mechaniker und hat vor einigen Jahren sein Hobby zu seinem zweiten Standbein gemacht: Mit seinem Unternehmen Lenox hat er sich auf Logistik-Dienstleistungen spezialisiert. "Für große Unternehmen wie Quehenberger und Palmers haben wir in kurzer Zeit große Lagerhallen ausgestattet", erzählt Lehner im OÖN-Gespräch. In Wien wurde binnen weniger Tage auf 5000 Quadratmetern ein E-Commerce-Versandlager für den Schuhhändler Deichmann errichtet.

Zusätzlich hat Lenox in den vergangenen Monaten vermehrt Räumungen für Unternehmen durchgeführt: So wurde etwa die gesamte Einrichtung des Steyrer Einkaufszentrums Tabor aufgekauft, versteigert und das Gebäude binnen weniger Tage besenrein übergeben.

Auch der Welser Welas Park und die burgenländische Niederlassung der Chemiefabrik Evonik wurden so geräumt und rückgebaut. "Das Zeitfenster ist meist recht knapp. Wir bieten dem Auftraggeber dennoch ein Rundum-Paket", sagt Lehner. Lenox würde nicht nur versteigern und verwerten, sondern die Räume auch instandsetzen und binnen weniger Tage besenrein übergeben.

Nicht mehr Wachstum geplant

Mit Lenox erwirtschaftet Lehner rund die Hälfte seines Umsatzes: Wie berichtet, belief sich dieser 2016 auf 9,5 Millionen Euro. Aktuellere Zahlen gibt der Unternehmer nicht bekannt. 115 Personen sind im Unternehmen beschäftigt, rund zwei Drittel von ihnen im Lebensmittel-Bereich: Neben dem Ab-Hof-Verkauf werden die Produkte auch auf Märkten angeboten. In Bistros, die vorwiegend in der Nähe von Baumärkten angesiedelt sind, werden täglich Knödel, Schweinsbraten und Leberkäse verkauft, die zuvor am Lehnerhof frisch zubereitet werden. Bis zu 60 Schweine werden Woche für Woche verarbeitet.

Kommende Woche wird in Eferding der achte Bistro-Standort eröffnen. Auch in Linz, Pasching, Steyr, Wels und Graz gibt es Stände. Weiter expandieren will Lehner nicht: "Wir wollen die Standorte täglich frisch beliefern. Das geht nur, wenn die Zahl der Bistros überschaubar bleibt", sagt Lehner. Die Rohstoffe für die Produkte würden sonst zu knapp werden: Sie stammen vom Lehnerhof und einem Partnerbetrieb. Die Schweine leben in einem Strohstall, stressfreie Schlachtung und gentechnikfreie Fütterung sind wichtig.

