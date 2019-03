Rubble Master wächst und will Linzer Werk ausbauen

LINZ. Unternehmen überbot Umsatzzuwächse der Vorjahre erneut.

Gerald Hanisch, Gründer und Chef von Rubble Master Bild: Rubble Master

Der Produzent von mobilen Brechern für die Recycling- und Natursteinindustrie, Rubble Master mit Sitz im Linzer Südpark, hat die ohnehin schon beachtlichen Wachstumsraten der vergangenen Jahre erneut überboten: Im Vorjahr steigerte das Unternehmen den Umsatz um 38 Prozent auf 152 Millionen Euro. In den Jahren 2016 und 2017 steigerte man die Erlöse um 33 bzw. 22 Prozent.

Dank des Zukaufs des irischen Siebherstellers Maximus im Vorjahr, die OÖN berichteten, soll der Umsatz heuer noch einmal um 22 Prozent auf 185 Millionen Euro steigen. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs mit. Von 167 im Jahr 2017 erhöhte sie sich 2018 inklusive der neuen irischen Tochter auf 331. Heuer sollen es 342 werden.

Kein Nischen-Player mehr

Wachstum sei aber nicht das primäre Ziel. "Wir könnten noch mehr verkaufen, wollen aber kapazitätsmäßig nicht durch die Decke", sagt Gerald Hanisch, Gründer und Chef des Unternehmens, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Zum Markenkern Rubble Master gehörten Service und Qualität, das sei mit zu starkem Wachstum bei der Stückzahl der Maschinen nicht vereinbar.

Viel wichtiger ist Hanisch, dass Rubble Master in der Branche nicht mehr nur als Nischen-Player wahrgenommen wird. Man sei im "Mainstream-Markt" angekommen. Große Baufirmen, Baustoffproduzenten oder auch große Gemeinden sehen in Rubble Master jetzt ein etabliertes Unternehmen. "Wir bauen jetzt größere Maschinen für größere Kunden", sagt Hanisch. Dazu komme, dass man auch auf neuen Märkten Fuß gefasst habe, etwa in China und Lateinamerika. Die Exportquote liegt bei 95 Prozent.

Das rasante Wachstum macht eine Erweiterung der Zentrale nötig. Ein Grundstückskauf steht an, um die derzeit auf drei Standorte aufgeteilte Firma wieder auf einen zusammenzuführen. Das soll in den nächsten zwei Jahren passieren. Nach früheren Angaben wird das Unternehmen rund acht bis zehn Millionen Euro investieren.

Um sich von den Mitbewerbern abzusetzen, treibt Rubble Master die Digitalisierung voran. Die nächste Brecher-Generation soll mit dem Benutzer "kommunizieren". Das gehe über einfache Lichtsignale ober über eine App auf Tablet oder Smartphone. "Die App liefert Live-Daten der Maschine, Tagesberichte und im Problemfall Anleitungen zur Fehlerbehebung", sagt Hanisch. Damit würden die Wartung und das Ersatzteil-Management einfacher.

