Regionale Produkte treiben Wachstum bei Kröswang

GRIESKIRCHEN. Der Grieskirchner Großhändler setzte erstmals mehr als 200 Millionen Euro um – 8,5 Millionen Euro für neue Zentrale.

Kröswang mit Sitz in Grieskirchen hat 410 Mitarbeiter. Bild: Gabauer/Kröswang

Der Großhändler Kröswang setzt sein Wachstum fort. Der Umsatz des Grieskirchner Familienbetriebs stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um neun Prozent von 197,1 auf 214,8 Millionen Euro. Dies seien "die besten Zahlen der Firmengeschichte", sagte Geschäftsführer Manfred Kröswang. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich von 380 auf 410.

Treiber für das Wachstum seien regionale Produkte. "Wir haben mittlerweile mehr als 1000 heimische Produkte im Sortiment", so der Geschäftsführer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Dies würden die Kunden honorieren. Steigerungen gebe es vor allem bei Frischfleisch und Frischfisch, aber auch bei Milchprodukten.

Kröswang beliefert 13.500 Großküchen und Gastronomiebetriebe in Österreich und Süddeutschland mit Tiefkühlkost. Zu den Kunden zählen auch Justizanstalten, Krankenhäuser, Schulen und Kasernen. Die Zustellung erfolgt mit 130 Lkw.

Ausbau startet demnächst

Weil sich das Unternehmen seit einigen Jahren auf Wachstumskurs befindet, wird die Zentrale ausgebaut. Wie berichtet, investiert Kröswang in Grieskirchen 8,5 Millionen Euro. Das Tiefkühl- und Frische-Zentrallager wird vergrößert. Auch der Wareneingangsbereich soll größer werden und künftig Platz für bis zu zehn gleichzeitig anliefernde Sattelschlepper bieten.

Manfred Kröswang, Geschäftsführer

Der Spatenstich erfolgt am 2. Mai, die Fertigstellung ist für Sommer des kommenden Jahres vorgesehen. Geplant sind auch eine Schauküche sowie ein Veranstaltungsraum.

Die größte Umstellung erfolgt in der Logistik. Wurden Regale bisher manuell ein- und ausgeräumt, geschieht das künftig auf automatisierter Basis. "Das ist eine Premiere für uns", sagt Kröswang.

Nicht nur in Grieskirchen, sondern auch an anderen Standorten schafft der Großhändler Platz. Die Erweiterung des Standortes Telfs sei bereits abgeschlossen, der Zubau in Bruck an der Glocknerstraße soll heuer im Herbst eröffnet werden.

Kröswang hat elf Standorte, davon acht in Österreich und drei in Deutschland. (rom)

