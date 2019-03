Personeller Umbau bei Stiwa

ATTNANG-PUCHHEIM. Raphael Sticht geht in den Aufsichtsrat, auch Gerhard Wölfel kommt.

Peter Sticht Bild: Norbert Langeder

Beim Autozulieferer Stiwa wird die Führungsebene umgebaut. Der bisherige Geschäftsführer der Holding, Raphael Sticht, wechselt in den Aufsichtsrat. Er folgt dort seiner Mutter Herta, die sich zurückzieht.

Den Vorsitz solle weiterhin ein Familienmitglied haben, so der Beschluss bei der Gesellschafterversammlung. Neu in den Aufsichtsrat geht der frühere Geschäftsführer des BMW-Motorenwerks in Steyr, Gerhard Wölfel – seit langem ein Bekannter der Familie.

Operativ bleibt Raphaels Bruder Peter tätig. An seiner Seite rückt Andreas Leobacher nach. Der 45-Jährige startete als Jurist im Unternehmen, war zuletzt Geschäftsführer bei einer Stiwa-Firma in Deutschland und wird künftig für den Finanzbereich zuständig sein.

Stiwa erwartet im laufenden Geschäftsjahr eine gute Entwicklung, zuletzt (per 30. Juni) betrug der Umsatz 255 Millionen Euro. Mehr als 1900 Mitarbeiter sind an den oberösterreichischen Standorten beschäftigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema