Nach jahrelanger Talfahrt sieht sich die Linz Textil wieder auf "solidem Boden"

LINZ. Ein heftiger Streit mit Kleinaktionären, ein mehrmaliger Vorstandswechsel und die Reduktion von Viskose-Lieferungen durch die Lenzing AG – harte Schläge haben bei der Linz Textil Holding AG in den vergangenen Jahren Spuren hinterlassen.

Der Umsatz sank von 2011 bis 2018 von knapp 163 auf 104 Millionen Euro.

Jetzt müsse zwar noch bis 2021 konsolidiert werden, aber dann wolle man auf "solidem Boden wieder expansiv werden", sagten gestern Vorstand Friedrich Schopf und Dionys Lehner, graue Eminenz und langjähriger Chef des Unternehmens, bei einem Pressegespräch in Linz.

2018 sank der Umsatz neuerlich um 6,2 Prozent auf 104 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte aber von 2,4 auf 5,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden. Darin seien jedoch Sondereffekte im Wert von 4,6 Millionen Euro aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften enthalten. Der operative Gewinn habe 1,2 Millionen Euro betragen, sagte Schopf.

Lehner ließ die Tiefschläge der vergangenen Jahre Revue passieren. Vor allem der Streit mit den Kleinaktionären, der im Jänner 2018 beigelegt wurde, hat das Unternehmen schwer getroffen. "Wir stünden jetzt ganz anders da", sagte Lehner. Der Streit habe allein rund ein Drittel des Eigenkapitals gekostet. Es sank von 105 auf einen Tiefststand von 71 Millionen Euro. "Wir haben praktisch ein Drittel unseres Kapitals verdividendisiert", sagte Lehner.

Jetzt beträgt es wieder 77 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote damit 76 Prozent. Wieder auf 80 Prozent zu kommen, sei das Ziel. Diese im Vergleich zu anderen Unternehmen extrem hohe Eigenkapitalquote sei in einer so "risikobehafteten Branche" wichtig. "Das zeigt, dass der Eigentümer das Geld in der Firma lässt", sagte Lehner. Das schaffe Vertrauen bei Kunden, Lieferanten und nicht zuletzt auch bei der Belegschaft.

Um die Eigenkapitalquote zu stärken, würden künftig nur noch 30 bis 40 Prozent des operativen Gewinns ausgeschüttet. Das sei auch bei anderen börsenotierten Unternehmen üblich.

Das vergangene Jahr brachte schon eine deutliche Belebung des Geschäfts, sagte Vorstand Schopf. Die Weberei in Linz bekam einen Großauftrag im Bereich Arbeitsschutzkleidung, der etwa einer Monatsproduktion entspricht. Die Baumwollspinnerei in Landeck ist voll ausgelastet.

Für heuer erwartet Schopf steigende Erlöse und ein positives Ergebnis. Der Fokus liege aber auch heuer weniger auf Wachstum, sondern auf der konsequenten Steigerung von Effizienz und Profitabilität. (hn)

