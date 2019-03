Maximarkt: „Ried wird Modell für die weitere Entwicklung“

RIED IM INNKREIS/LINZ. Die Spar-Tochter bringt ihren siebten und letzten Markt auf modernen Stand – viel Regionalität und eigene Produktion

April ’18: Schrenk, Bürgermeister Ortig Bild: Werk

Ein Jahr nach dem Spatenstich geht der aktuell neben dem „Hey Steyr“ bemerkenswerteste Handelsneubau Oberösterreichs seiner Vollendung entgegen. Im Mai will die Spar-Tochter Maximarkt ihr 26-Millionen-Euro-Projekt in Ried eröffnen. „Das wird unser Modellmarkt für die weitere Entwicklung“, sagt Geschäftsführer Thomas Schrenk den OÖNachrichten.

Damit sei die Modernisierungsoffensive abgeschlossen, alle sieben Maximarkt-Standorte in Oberösterreich und Salzburg seien auf modernem Stand, so Schrenk. Allerdings: „Im Prinzip müssen wir jetzt wieder von vorne anfangen, denn unser ältester Markt, der Linzer, ist zuletzt 2003 umgebaut worden.“ In Linz-Wegscheid handle es sich derzeit um den letzten zweigeschoßigen Typ; diese Flächenanordnung wird nicht mehr als ideal empfunden. Nach dem Innviertler Bauvorhaben werde also der Standort, in dem sich auch die Maximarkt-Zentrale befindet, neu zu überdenken sein.

Vollständiger Neubau in Ried

Der Maximarkt Ried stand schon einige Zeit auf der Dringlichkeitsliste. Er stammte in den Grundzügen aus dem Jahr 1977; der Altbau in der Schärdinger Straße musste geschleift werden und wird völlig neu errichtet. Der Verkaufsbetrieb läuft seither in eingeschränktem Umfang in einer Handelsimmobilie beim alten Stadion. „Die Treue unserer Rieder Kunden ist phantastisch“, sagt Thomas Schrenk.

Gleichzeitig sei die Neugier wegen des Neubaus bereits enorm. Der größte Lebensmittelmarkt des Innviertels wird rund 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben und rund 55.000 Artikel bieten. Der Mitarbeiterstand werde um 20 auf rund 160 steigen.

Die Autos werden zum Teil unter die Erde verbannt, also in einer neuen Tiefgarage Platz finden, weil die Immobilie nur so optimal genutzt werden könne, sagt Schrenk: „Die Lage des Maximarkt Ried ist ja ideal, weil er sowohl vom Stadtzentrum wie von der Umfahrung her gut erreichbar ist.“ Deshalb sei der Standort nie infrage gestanden.

Fleischerei und Bäckerei

In der Ladengestaltung werden Frische und Regionalität des Angebots wie bei den anderen Maximärkten die tragende Rolle spielen. „Wir haben an allen Standorten eine Fleischhauerei mit Fleischzerlegung und eigener Produktion von Fleisch- und Wurstwaren“, sagt der Geschäftsführer. Außerdem gebe es eine Schaubäckerei, wo täglich vom Mehl weg gebacken werde. Es handle sich um eine Manufaktur; alle Lehrlinge müssten etwa lernen, Handsemmeln zu formen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema