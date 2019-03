Manager und Dörflinger übernehmen Hitzinger

LINZ. Ende September meldete der Generatorenbauer Hitzinger überraschend Insolvenz an, am Donnerstag erfolgte der Zuschlag an ein Konsortium.

Die Dörflinger Beteiligungsgesellschaft rund um den Investor Willibald Dörflinger und seinen Schwiegersohn Georg Hansis übernimmt – gemeinsam mit dem Manager Dietmar Pfeiffer und den beiden bisherigen Hitzinger-Prokuristen Daniel Huber und Jochen Philipp.

Pfeiffer, der bis Oktober beim Zutrittssystem-Spezialisten Dormakaba in der Geschäftsführung tätig war und die beiden Hitzinger-Führungskräfte übernehmen die operative Geschäftsführung. Der Betrieb geht ohne Unterbrechungen weiter. Mit einem Auftragsstand von 60 Millionen Euro ist die Fertigung für zwölf Monate ausgelastet. „Das unmittelbare Ziel ist, das Unternehmen in ruhige Fahrwasser zu bringen“, heißt es von den Übernehmern.

Sie kündigen einen Sanierungskurs für die kommenden drei jahre an. Es sollen Kernkompetenzen gestärkt, die Abläufe optimiert und moderne Management-Methoden eingeführt werden. Auch die Kundenorientierung soll gestärkt werden. Pfeiffer hat Erfahrung in der Automobil-Industrie und tritt für sogenanntes „lean“, also schlankes Management ein.

Den 230 Mitarbeitern sichern die Übernehmer den Erhalt ihrer Arbeitsplätze – sowie des Standortes in der Holzheimerstraße in Linz– zu.

Hitzinger baut Bodenstrom-Versorgungsanlagen für Flugzeuge und Stromgeneratoren, die auch nachgefragt werden. Das Unternehmen hat aber etliche Eigentümerwechsel in den vergangenen Jahren hinter sich. Zuletzt gehörte das Unternehmen zur steirischen Eichhorn-Gruppe. Zuvor hat die Raiffeisen Landesbank Steiermark das Unternehmen von der HTI AG übernommen. Diese hat 2008 von einigen Familien und Führungskräften gekauft. 1993 hatten diese nach einer ersten Pleite die Gesellschaft saniert.

Insolvenzverwalter waren jetzt Gerhard Rothner und Elisabeth Huber. Huber bestätigt den OÖN, dass es bis zum Schluss zwei Interessenten gegeben habe. Letztlich habe sich das bessere Angebot durchgesetzt, der Zweitbieter hat nicht nachgezogen. Rothner hat im Verlauf des Verfahrens berichtet, dass es schwierig gewesen sei, die Angebote vergleichbar zu machen.

Welche Quote es für die Gläubiger geben werde, könne noch nicht gesagt werden, weil hohe (Schadenersatz)forderungen von den Insolvenzverwaltern bestritten werden und noch nicht klar ist, ob das vor Gericht ausgestritten werden muss.

