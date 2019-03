JKU: Endspurt im Rennen um das Marketinginstitut

Diese Woche Mittwoch und Donnerstag haben an der Linzer Universität die Hearings für den neuen Marketinginstituts-Vorstand stattgefunden.

Die Johannes Kepler Universität hat mehrere Baustellen – das Marketing-Institut ist eine der größeren. Bild: Volker Weihbold

Wie berichtet, ist die Stelle seit dem Ruhestand von Gerhard Wührer vakant. Sechs Kandidaten aus dem In- und Ausland haben sich der Kommission unter Vorsitz von Uni-Professor Matthias Fink (Innovationsmanagement) präsentiert. Durchaus pikant ist, dass auch Marketingprofessor Thomas Werani in dieser Auswahlkommission sitzt. Noch vor ein paar Jahren wurde er als logischer Nachfolger gehandelt, brachte sich aber mit seinen umstrittenen Prüfungsmethoden selbst ins Abseits. Unter den sechs Bestgereihten war auch der aktuelle Gastprofessor am Marketinginstitut, Arne Floh.

Jetzt liegt die Entscheidung bei Unirektor Meinhard Lukas. Er erhält von der Kommission einen Dreier-Vorschlag und sucht seinen Favoriten aus, mit dem er in Verhandlungen eintreten wird. Entscheidend sind für Lukas neben Praxisbezug, Internationalität und Einfluss in der Lehre auch die didaktischen Qualitäten des Neuen: "Er wird eine wichtige Rolle in der Business School spielen." Gut zwei Monate dürfte der Prozess bis zur offiziellen Bekanntgabe noch dauern. "Ziel ist, dass er mit 1. Oktober im Amt ist", sagt Lukas.

