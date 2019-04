Intel lässt Mitarbeiter bei Linzer Tochter weiter im Unklaren

SANTA CLARA/LINZ. "Bitte warten" heißt es weiterhin für die rund 200 Beschäftigten der Linzer DMCE (Danube Mobile Communications Engineering).

Eigentlich wollte Bob Swan, Chef des Mutterkonzerns Intel, bei der Präsentation der Quartalszahlen in der Nacht auf Freitag Details zur Strategie mit Smartphone-Chips bekanntgeben. Doch Swan sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten nur, "wir arbeiten noch immer an unserer Entscheidung". Man prüfe alle Optionen.

Wie in den OÖN berichtet, hat Swans Ankündigung von einem Stopp der Entwicklung von 5G-Chips Unruhe bei DMCE ausgelöst. Die Linzer sind auf die Entwicklung von Smartphone-Chips spezialisiert und arbeiten eng mit der Kepler-Uni zusammen.

Ob Intel generell aus dem Chip-Geschäft für Smartphones aussteigt, wollte Swan nicht sagen. Den Konzern könnte ein Aus etwa 2,6 Milliarden Euro kosten. (rom)

