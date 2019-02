Großhändler Holter kauft bayerische Handelsfirma

WELS. Der Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter will noch im Frühjahr einen bayerischen Großhändler übernehmen.

Der Vertrag sei bereits unterschriftsreif. 2018 konnte das Welser Unternehmen seinen Umsatz um 4,7 Prozent auf 270,2 Millionen Euro steigern.

Holter will die Eisen Knorr AG mit Sitz im bayerischen Weiden erwerben. Das Unternehmen aus der Oberpfalz setzte zuletzt mit 201 Mitarbeitern rund 36 Millionen Euro um. Eisen Knorr ist unter anderem im Großhandel für Haustechnik sowie Einzelstahlhandel tätig. "Das passt perfekt in unsere Ausrichtungen", sagt Firmenchef Michael Holter gestern bei einer Pressekonferenz.

In Österreich wachse der Markt nicht mehr, in Bayern schon, so Holter. Nach eigenen Angaben ist Holter in Österreich mit einem Marktanteil von 22 Prozent die Nummer zwei im Sanitär- und Heizungsbereich. Holter setzte mit seinen 837 Mitarbeitern im Kalenderjahr 2018 (das Wirtschaftsjahr endet per Ende Juni) 270,2 Millionen Euro um, ein Plus von 4,7 Prozent. Die Rendite liegt unter sechs Prozent vom Umsatz, so Holter.

Im April geht die neue digitale Beratungsplattform Holter Home online: Dadurch können sich Endkunden besser informieren und beraten lassen. (kran)

