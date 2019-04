FACC-Prozess legt massive Mängel in Buchhaltung frei

RIED IM INNKREIS. In der Buchhaltung des Flugzeugkomponentenherstellers herrschten früher offenbar Zustände, die nicht zu einem börsenotierten Konzern passen. Vor allem übliche Sicherrungsmechanismen haben nicht funktioniert.

Richter empfahl den Beteiligten, eine Lösung zu finden, sonst gebe es eine Hopp-oder-dropp-Entscheidung. Bild: Scharinger

Im Schadenersatzprozess gegen den früheren FACC-Chef Walter Stephan nach einem Millionenbetrug wurden gestern, Dienstag, Zeuginnen aus der Buchhaltung befragt. Sie dürften mit einer Vielzahl von Mails und Telefonaten zur Zahlung von 54 Millionen Euro verleitet worden sein. Die Täter hatten sich in E-Mails gegenüber der Buchhaltung als Firmenchef ausgegeben und die Überweisung von 54 Millionen Euro auf ausländische Konten veranlasst.

Jene Buchhalterin, die im Zuge des Betruges zu den Zahlungen verleitet worden war, schilderte, der betrügerische Angriff habe kurz vor Weihnachten 2015 begonnen. Demnach kam ein erstes E-Mail angeblich von einem Vorstand. Darin hieß es, es sei beabsichtigt, ein Unternehmen zu kaufen, dafür sei Geld an verschiedene Banken zu überweisen. Eine Rückfrage bei ihm solle nicht erfolgen, auch mit niemand anderem solle darüber gesprochen werden.

"Ungutes Gefühl gehabt"

Die Buchhalterin versicherte in ihrer Zeugenaussage, sie wisse, das sei schwer zu verstehen, doch "Firmenentscheidungen sind nicht immer schlüssig". Die Buchhalterin wurde mit an die 100 E-Mails bombardiert. Sie nannte es "Angriffswelle". Dann überwies sie allein und ohne Rückfrage. Sie habe angesichts der hohen Summen ein "ungutes Gefühl" gehabt.

Die Buchhalterin wurde zu den Abläufen bei Überweisungen befragt. Ihren Schilderungen zufolge konnten sie und zumindest eine weitere Kollegin ganz alleine elektronische Überweisungen durchführen. Die eigentlich erforderlichen zwei Zeichnungsberechtigten – ihr direkter Vorgesetzter und die Vorstände – mussten dazu so gut wie nie kontaktiert werden. Deren erforderliche Codes lagen in der Buchhaltung auf – wo, das war für die im dortigen Großraumbüro tätigen Mitarbeiter "kein Geheimnis".

Angesprochen auf das notwendige Vieraugenprinzip nickte die inzwischen Ex-Mitarbeiterin: "Weiß ich." Es habe die Anweisung gegeben, dass es gegenüber Außenstehenden – unter anderem den Prüfern des Jahresabschlusses – so kommuniziert werden sollte, es sei jedoch in der Praxis nicht gelebt worden.

Der Richter forderte die Parteien eindringlich auf, sich zusammenzusetzen und in diesem Fall eine gemeinsame Lösung in dem gesamten Konflikt, in dem noch weitere Gerichtsverfahren anhängig sind, zu finden. Ansonsten werde es von ihm aufgrund auf Basis der Beweiswürdigung zu einer Hopp-oder-dropp-Entscheidung kommen, die nicht befriedigend sein werde.

1 Kommentar Maxl1166 (91) 10.04.2019 00:18 Uhr "Richter empfahl den Beteiligten, eine Lösung zu finden, sonst gebe es eine Hopp-oder-dropp-Entscheidung."



Was ist das für ein Richter?

Kann er kein qualifiziertes Urteil schreiben oder will er seine "freie Arbeitszeit" nicht zu intensiv beansprucht wissen? Antwort schreiben

