Der europäische Baum bekommt den 70. Jahresring

Christoph Leitl, ehemaliger Landesvize und langjähriger Präsident der Wirtschaftskammer, feiert heute einen runden Geburtstag.

Karikaturen-Liebhaber Leitl Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es ist eine bittere Ironie, dass der offizielle Stichtag für den Austritt der Briten aus der EU ausgerechnet auf den 70. Geburtstag eines der glühendsten Europäer fällt. Es wird Christoph Leitl nicht davon abhalten, weiterhin für ein geeintes Europa zu arbeiten. Derzeit als Präsident der europäischen Wirtschaftskammer Eurochambres. Und es ist anzunehmen, dass das nicht seine letzte Funktion ist.

Leitls Engagement für ein geeintes Europa begann schon in seiner Jugendzeit, als er sich mit Weggefährten wie Gerhard Stürmer dafür interessierte und zunächst in der Jungen Industrie dafür Stimmung machte. Den Kampfgeist hatte er schon damals. Dass er damals lange Haare trug, mit dem Greyhound-Bus die USA bereiste und sich von Billig-Lebensmitteln ernährte, darauf ist der nach eigener Definition "Alt-Achtundsechziger" noch heute stolz.

Es war auch eine Abnabelung von seinem Vater, einem mächtigen Ziegel-Industriellen, der starb, als sein ältester Sohn Christoph seine Revoluzzer-Phase noch gar nicht abgeschlossen hatte, aber trotzdem die Firma übernehmen musste. Dennoch zog es ihn in die Politik.

Während sein Vater eher national eingestellt war, dockte der Sohn bei der ÖVP an, zog mit 41 Jahren in den Landtag ein, wurde Wirtschafts- und Europalandesrat (Markenzeichen war eine Seidenkrawatte mit der EU-Fahne), galt neben Josef Pühringer als Kronprinz von Josef Ratzenböck, wurde dann aber Pühringers Stellvertreter und übernahm die Finanzen. Diese sanierte er nachhaltig, was in der österreichischen Politik doch einigermaßen außergewöhnlich war. Von 2000 bis 2018 war er Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Leitl gilt als Verteidiger einer konsensualen Sozialpartnerschaft und Mitbegründer des einst legendären oberösterreichischen Klimas, das von einem Miteinander der Parteien und der Sozialpartner gekennzeichnet war, mittlerweile aber etwas ramponiert ist.

"Das ist mir blunzenwurscht"

Verbale Zurückhaltung war kein Charakterzug, der ihm jemals vorgeworfen wurde. "Österreich ist abgesandelt" und "Das ist mir blunzenwurscht" sind Zitate, die es auch in die "Zeit im Bild" schafften. Dass er sich damit nicht nur Freunde machte und damit den Weg Richtung Bundespräsident oder EU-Kommissar selbst verstellte, nahm der mit seiner Frau Erni seit Jahrzehnten verheiratete Vater von zwei Kindern und glückliche Großvater gern in Kauf.

In Wien hat Leitl in der Kammer einiges gegen den Widerstand der Altfunktionäre bewegt. Dass er weiter in Oberösterreich (Pöstlingberg, wo er heute auch feiert, und Neumarkt) wohnt, war für ihn selbstverständlich. "Ein Baum braucht starke Wurzeln, die habe ich hier", sagt er. Jetzt sind einige Jahresringe dazugekommen. Wer ihn kennt, weiß, dass er sich eher noch als jungen Trieb sieht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema