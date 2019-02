Borealis: Agrolinz kommt nicht ohne Partner aus

LINZ. Basis-Chemie-Konzern: Düngemittelsparte lieferte Verluste, Programm zur Effizienzsteigerung und Partnersuche gestartet.

Borealis in Linz betreibt drei Viertel der Anlagen des Chemieparks und beschäftigt 1200 Mitarbeiter. Bild: Borealis/Eder

Der Borealis-Konzern, im Linzer Chemiepark mit Pflanzenschutz- und Melaminproduktion sowie Forschungszentrum vertreten, hat das Jahr 2018 mit 906 Millionen Euro Nettogewinn abgeschlossen. Das ist zwar in der Eigendarstellung noch immer ein "starkes Ergebnis", liegt aber um fast 20 Prozent unter dem Vorjahr. Und zeigt vor allem nicht, dass die Düngemittelsparte Verluste lieferte. Diese stammen aus Linz und vor allem aus Werken in Frankreich. Die kritische Entwicklung hat dazu geführt, dass ein Verbesserungsprogramm mit McKinsey gestartet wurde – die OÖN haben berichtet.

Auf der Rohstoffseite hat ein hoher Gaspreis zugesetzt. Intern haben die Probleme beim Wiederanfahren der Anlagen in Linz nach der Generalüberholung im Vorjahr die Situation verschärft. Wie berichtet, standen die Anlagen vier Wochen länger still als geplant. Jetzt werde an allen Schräubchen gedreht, beginnend vom Rohstoff über zuverlässige Anlagen, weitere Automatisierung bis zu "Preisoptimierungen", sagt der neue Konzernchef Alfred Stern. Er nimmt eine Anleihe am Skisport: Marcel Hirscher gewinne, weil er dort und da ein Eitzerl heraushole. Auch seine Branche sei eine Art Hochleistungssport.

Stern macht deutlich, dass der Pflanzenschutzbereich auch größer werden müsse. "Um den dauerhaft erfolgreich aufzustellen, muss er noch größer werden. Das werden wir aus eigener Kraft nicht schaffen." Daher wird es einen Partner geben. Ob Borealis die Agrolinz mehrheitlich verkauft, "das hängt nicht allein von uns ab".

Die Partnersuche erfolge ohne Zeitdruck. "Wir sind ständig in Gesprächen." Das Verbesserungsprogramm läuft bis Ende 2020 und wird von McKinsey begleitet. Laut dem Betriebsratsvorsitzenden Christian Kempinger zeigten sich im Jänner bereits erste positive Ergebnisse: "Eine Trendumkehr ist zu erkennen." Sowohl der Düngemittel- als auch der Melaminbereich seien positiv gewesen. Knackpunkt: die hohe Anlagenverfügbarkeit, die es zu verbessern gelte.

Innerhalb des Unternehmens und aufgrund der engen Verzahnung der beiden Produktionsbereiche Pflanzenschutz und Melamin wird davon ausgegangen, dass ein Partner für die gesamte Agrolinz gesucht werde.

Eine Milliarde an Aktionäre

An die Gesellschafter – die Mubadala Investment aus Abu Dhabi und zu 36 Prozent die OMV – hat Borealis für 2017 im Vorjahr 700 Millionen Euro Dividende bezahlt, dazu – als Vorgriff für die heuer fällige Dividende – weitere 300 Millionen Euro. Die Auszahlung werde künftig stets geteilt erfolgen, weil der Cash-Bedarf dann niedriger sei, erklärte Finanzchef Mark Tonkens. (sib)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema