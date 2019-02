BMW-Werk in Steyr stellt sich breiter auf, um Dieselrückgang auszugleichen

STEYR. Der Autobauer BMW und damit sein größtes Motorenwerk in Steyr arbeitet daran, sich auf eine Zukunft mit mehreren Antriebsmodellen vorzubereiten.

12,4 Millionen Teile werden in Steyr pro Jahr gefertigt. Damit kommen 80 Prozent der Kernkomponenten der Motoren aus Steyr. Bild: BMW Group Werk Steyr

Der Schlüssel dafür sei "Flexibilität in alle Richtungen", so der Geschäftsführer von Steyr, Christoph Schröder. In der Montage müssen per Baukastensystem Benzin-, Diesel-, Heck-, Front- und Allrad-Antrieb auf einer Linie produziert werden können.

Elektromotoren werden zwar weiter ausschließlich in Dingolfing montiert. Mit dem Bearbeiten von Gehäusen für Elektromotoren in der mechanischen Fertigung in Steyr bekommt das Werk aber zumindest einen Fuß auch in diese Tür. Im März werden die ersten Gehäuse ausgeliefert. 2021 sollen 460.000 Einheiten im Jahr bearbeitet werden können. Investitionsvolumen: 58 Millionen Euro.

In Steyr wird in der zweiten Jahreshälfte ein neues Montageband in Betrieb genommen. Auf dem wird die neueste Generation Vier- und Sechs-Zylinder-Benziner montiert werden. Dort werden 260 Mitarbeiter beschäftigt sein. Investitionspunkt: 74 Millionen Euro.

Auch in die Dieselentwicklung wird weiter investiert: "Wir arbeiten an der nächsten Dieselmotoren-Generation, die 2020 anlaufen wird", berichtet der Werkschef. Im Entwicklungszentrum werden neue "komplexe Elektromotoren-Komponenten" konstruiert, so Schröder. Auch die Kühlkreisläufe für Stromer würden in Steyr entwickelt und erprobt.

Mit diesen Aktivitäten will Schröder den Eindruck zerstören, dass das Werk in Steyr keine Zukunft hat. So versucht er auch die Streichung einer Schicht auf dem einzigen reinen Dieselmotoren-Band zu relativieren: "Wir machen gleich viele Einheiten, können das aber im vollen Zwei-Schicht-Betrieb besser als in einer schlecht ausgelasteten Drei-Schicht."

Höchster Beschäftigtenstand

Der Personalabbau habe daher nur zu einer Reduktion unter den Zeitarbeitskräften im "zweistelligen Bereich" geführt. "Hier geht es um weniger als zwei Prozent der Beschäftigten." Schröder betont, dass in den vergangenen zwei Jahren 750 Anstellungen vorgenommen worden seien. Mit 3610 Arbeitern und Angestellten sei die Stammbelegschaft auf Höchstniveau (plus 4,6 Prozent). Dazu kommen zum Jahresende 2018 1035 Leasingkräfte (minus drei Prozent im Jahresvergleich).

Das Motorenwerk sei und bleibe ein wichtiger Teil des BMW-Netzwerks, richtet Schröder denjenigen aus, die die Zukunft des Werks und des Dieselentwicklungszentrums langfristig in Frage stellen. "Ich sehe das Werk in fünf Jahren mit einem ähnlichen Produktionsvolumen wie derzeit." Wie im Vorjahr werden rund 300 Millionen Euro in den Standort investiert.

Der Umsatz des Werks betrug 2018 3,6 Milliarden Euro, das ist ein Minus von fünf Prozent. Das Produktionsvolumen war mit 1,2 Millionen Einheiten um acht Prozent niedriger als 2017.

Weil Magna in Graz den 5er-BMW und den Z4 baut, sieht sich BMW als "größten Autobauer in Österreich". 64.000 Stück liefen 2018 in Graz vom Band. BMW sichere damit mehr als 10.000 Arbeitsplätze, hieß es beim Jahresmediengespräch. 6,6 Milliarden Euro machen die BMW-Gesellschaften in Österreich Umsatz, das ist um sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Die Vertriebsgesellschaft in Salzburg verzeichnete ein Umsatzminus von zehn Prozent auf 1,7 Milliarden Euro.

