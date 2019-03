Arbeitskleidung: "Der Kampf mit den Niedriglohnländern ist voll entbrannt"

LINZ. Jeder zweite Österreicher trägt Arbeitskleidung. Drei oberösterreichische Unternehmen mischen im heiß umkämpften Markt kräftig mit.

Der überwiegende Teil der Arbeitsbekleidung wird mittlerweile im Ausland, vor allem in Asien, gefertigt. Bild: Reindl

Jeder zweite österreichische Beschäftigte trägt in seinem Job Arbeitskleidung, ob im Spital, auf dem Bau, beim Friseur oder in Produktionshallen. Der Markt für Berufsbekleidung ist umkämpft: asiatische Niedriglohnländer gegen heimische Produktion.

"Ich bin in Österreich der einzige Große, der alles im eigenen Land produzieren lässt", sagt Johann Schmidhofer, Chef von Goldhauben-Webe in Linz. Das Unternehmen beschäftigt 140 Mitarbeiter an vier Standorten in Linz, Unterweißenbach und Lembach. Im vergangenen Jahr hat Goldhauben-Webe zwölf Millionen Euro mit Arbeitsbekleidung umgesetzt, genauso viel wie im Jahr davor.

Die Linzer haben sich auf den Gesundheitsbereich spezialisiert, rüsten Krankenhäuser mit OP-Bekleidung, Kälteschutzjacken und Patientendecken aus, beliefern aber auch Industrie- und Gewerbebetriebe.

Ausschreibung vom Bundesheer

"Die Uniformen des Bundesheeres werden von einem spanischen Unternehmen geliefert, der sie in Asien produzieren lässt", sagt Schmidhofer. Nun liegen aber zwei Ausschreibungen vom Bundesheer auf seinem Schreibtisch.

"Die Rendite liegt bei den einzelnen Aufträgen zwischen vier und zehn Prozent", so Schmidhofer. Es werde schwieriger, attraktive Aufträge zu bekommen. "Der Preiskampf mit den Niedriglohnländern in Asien ist voll entbrannt und drückt die Margen", sagt der Linzer Firmenchef.

Zweiter großer Produzent ist die Firma Reindl in Sankt Willibald. Dort setzten 95 Mitarbeiter im vergangenen Jahr rund 14 Millionen Euro um. Reindl produziert Berufsbekleidung und Arbeitsschutz. Der Großteil wird in Serbien, Mazedonien und in asiatischen Ländern hergestellt", sagt Prokurist Gernot Gaiswinkler: "Die Teile müssen aber unseren Qualitätsansprüchen entsprechen." Im vergangenen Oktober hat Reindl einen Großauftrag von einem deutschen Handelsunternehmen über 720.000 Stück Arbeitsbekleidung erhalten. "Die Auftragslage ist auch heuer sehr gut", sagt Gaiswinkler. Reindl beliefert unter anderem die Energie AG, Pöttinger und Internorm.

Die dritte große Firma unter den Berufskleidermachern in Oberösterreich ist die Firma Litz in Mauerkirchen. "Wir haben uns auf individuelle Lösungen von Industriekunden spezialisiert", sagt Firmenchef Rupert Litzlbauer. Er liefert bis zu 80.000 Textilien pro Auftrag. Produziert wird im Ausland, auch in Asien.

Qualität hat in Asien ihren Preis

Bei Litz wird die Kleidung, das Unternehmen produziert ausschließlich Textilien, einer Qualitätskontrolle unterzogen. Litzlbauer sieht das Problem nicht in der Produktion in Niedriglohnländern – "Qualität hat mittlerweile auch in Asien ihren Preis". Er sagt, dass Kunden nicht bereit seien, für Qualität zu zahlen. "Nur die wenigsten Hersteller schaffen es, dass Kunden für eine Marke einen entsprechenden Preis zahlen."

Litz beschäftigt in Mauerkirchen 23 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 hat das Unternehmen 8,5 Millionen Euro umgesetzt.

