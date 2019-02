Alu-Konzern Amag glänzt mit Spezialteilen und Schrott-Recycling

BRAUNAU/RANSHOFEN. Nervöse Märkte belasten den Werkstoff der Zukunft. Auch ein Führungswechsel wird heute vollzogen.

Helmut Wieser übergibt heute an seinen Nachfolger. Bild: AMAG

Dieser 1. März ist für Mitarbeiter und Partner der Austria Metall AG voller Dramatik: Vorstandsvorsitzender Helmut Wieser übergibt heute, Freitag, seine Funktion nach fünf Jahren an Finanzvorstand Gerald Mayer. Gleichzeitig wird sein Vorgänger, Gerhard Falch, der am 19. Februar, im 71. Lebensjahr stehend, seinem Herzleiden erlegen war, in der Stiftskirche in Reichersberg verabschiedet.

Wieser präsentierte gestern in Wien seine letzte Amag-Jahresbilanz. Sie ist geprägt von den Großinvestitionen, für die schon in der Ära Falch die Weichen gestellt wurden. Eine Milliarde Euro floss in Anlagen, mit denen die Amag in den nächsten Jahren die Wertschöpfung in Auto- und Flugzeugbau vertiefen werde.

Hohe Anlaufkosten

Die Anlaufkosten belasteten die Bilanz 2018 aber ebenso wie externe Lasten: hohe Rohstoffkosten, die US-Einfuhrzölle und die politischen Sanktionen gegen Russland. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 24 auf 141 Millionen Euro.

Trotz der "volatilen Marktlage" gab Wieser zum Abschied einen erfreulichen Ausblick: Der Aluminiumverbrauch steige auf allen Kontinenten. Vorräte sinken, neue Produktionskapazitäten seien nicht in Sicht. Das Leichtmetall ersetze andere Rohstoffe. Der globale Flugzeugbestand werde sich auf 40.000 verdoppeln. In China würden bis 2025 120 neue Flughäfen gebaut. Die Abgasprobleme in der Autoindustrie würden dazu beitragen, dass Karosserieteile leichter werden müssten. "In Ingolstadt, Dingolfing, Graz, Györ (Ungarn) und Nitra (Slowakei) presst sie Autoteile aus Aluminium. Ranshofen hat sich zu einem exzellenten Standort entwickelt. Wenn wir nicht so ausgebaut hätten, könnten wir unsere Kunden nicht mehr bedienen."

Die große Herausforderung sei es nun, in den nächsten Jahren die Anlagen an die neue Kapazitätsgrenze von etwas mehr als 300.000 Tonnen Alubleche (derzeit 225.000) hochzufahren, sagte Wiesers Nachfolger, Gerald Mayer. Das sei langwierig, weil die Produkte nach der Entwicklung erst vom Kunden zertifiziert werden müssten. Das Geschäft mit den Autokonzernen laufe derzeit trotz deren Absatzproblemen nach Plan: "Wir haben Verträge, die von unseren Kunden erfüllt werden", sagte Mayer. Trotz der Marktperspektiven für Aluminium seien Prognosen schwierig.

Technologieführer Ranshofen

Das Werk Ranshofen habe jetzt zwei starke Komponenten, sagte Technik-Vorstand Helmut Kaufmann: Die Investitionen würden es ermöglichen, statt Rohplatten konfektionierte Spezialteile zu liefern und damit die Wertschöpfungskette zu verlängern. Zweitens verarbeite die Amag zu fast drei Vierteln Aluschrott. Sekundär-Alu spare 95 Prozent Energiekosten. "Wir sind das erste integrierte Werk, vom Recycling bis zu Spezialprodukten. Das verschafft uns Wettbewerbsvorteile."

Die Amag wird den Aktionären trotz Ergebnisrückgangs wieder 1,20 Euro Dividende zahlen. Mayer: "Wir stehen dazu, 50 Prozent des Gewinns auszuschütten."

