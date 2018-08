Viel Zuversicht in der Industrie

LINZ. Die oberösterreichischen Industriebeschäftigten sehen die wirtschaftliche und betriebliche Zukunft positiver als andere Beschäftigte.

Das geht aus einer Sonderauswertung des Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer hervor, die gestern veröffentlicht wurde.

Fast 245.000 Beschäftigte bzw. ein Drittel aller Arbeitnehmer arbeiten in Oberösterreich in der Industrie. Bundesweit sind es rund 25 Prozent. Ihre Arbeitszufriedenheit sei während der Wirtschaftskrise dramatisch eingebrochen, habe sich aber seither überdurchschnittlich positiv entwickelt, heißt es in der AK-Aussendung.

Außerdem seien die oberösterreichischen Industriebeschäftigten zufriedener mit ihrer Arbeit und ihrem Leben als die anderen Beschäftigten in Oberösterreich und in Österreich. Aus der höheren Zufriedenheit resultiere, dass fast die Hälfte (48 Prozent) wieder im selben Betrieb anfangen würde.

Kritisch sieht die AK, dass die Vollzeitbeschäftigten in der oberösterreichischen Industrie mehr als 42 Stunden pro Woche arbeiten und unter starker körperlicher Belastung arbeiten.

