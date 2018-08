Supermarktpreise sollen Spar an der Tankstelle helfen

WELS/SALZBURG. Partnertausch: 47 Spar-Tankstellenshops mit Shell sind ab Ende August Geschichte – Turmöl investiert in Spar Express.

Spar-Vorstandsdirektor Poppmeier und Doppler-Geschäftsführer Zierhut eröffnen den 49. Tankstellen-Nahversorger Bild: Spar

Mit Jahreswechsel hat die Welser Doppler-Gruppe den Mineralölhändler und Tankstellenbetreiber Fazeni mit Sitz in Allhaming übernommen. Jetzt wurde die Diskont-Tankstelle zu einer Turmöl-Tankstelle umgestaltet. Aus dem Nah& Frisch wurde ein Spar-Express, der am Freitag offiziell eröffnet wurde.

Für Spar Österreich war diese Eröffnung in Allhaming der Anlass, ein neues Ladenbaukonzept vorzustellen. Bei 49 von 202 Turmöl-Tankstellen gibt es nun einen Spar-Nahversorger. Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2009 zusammen. Drei weitere kommen heuer noch dazu, einer davon in Oberösterreich: in der Linzer Industriezeile, berichtet Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Doppler-Gruppe.

Für Spar ist Turmöl bald der einzige Tankstellenpartner. Per Ende August läuft – wie berichtet – die Kooperation mit Shell aus. 47 Standorte gehen damit verloren. Dort übernimmt Erz-Konkurrent Rewe. Für Spar-Vorstandsdirektor Fritz Poppmeier bedeutet dies "einen Schritt zurück und zwei Schritte nach vorn". Spar bietet an den Tankstellen Supermarktpreise und sieht sich mit diesem Konzept vor dem Mitbewerb. "Kein anderer Tankstellenshop bietet das", sagt Poppmeier.

Die Preisgestaltung in den Tankstellen-Geschäften war dem Vernehmen nach auch der Streitpunkt mit Shell, weil im margenschwachen Treibstoff-Geschäft die Umsätze aus dem Shop für viele Betreiber Butter aufs Brot sind.

Spar entwickelt jetzt Shop-Konzepte für 80 Quadratmeter und neu für 60 Quadratmeter Verkaufsfläche mit mehr 1500 verschiedenen Artikeln im Sortiment. Das Tankstellengeschäft gewinnt für die Lebensmittelhändler an Bedeutung. "Die Umsatzentwicklung liegt weit über jener des Lebensmittelmarktes", heißt es bei Spar. Im Vorjahr lag das Umsatzplus in dem Bereich bei neun Prozent. Wichtigster Verkaufstag sei der Sonntag, wo 30 Prozent des gesamten Wochenumsatzes gemacht werden, heißt es bei Spar.

Die Belieferung erfolgt automatisiert. Weil es ein kleines Obst- und Gemüseregal gibt, wird eine tägliche Versorgung angestrebt.

Absatzrekord bei Treibstoffen

Doppler-Geschäftsführer Zierhut berichtete anlässlich der Eröffnung auch über einen Absatzrekord: An den Tankstellen gab es ein Plus von sechs Prozent auf 270 Millionen Liter, im Treibstoffhandel gab es – aufgrund des Fazeni-Zukaufs – ein Plus von 34 Prozent auf 187 Millionen Liter.

Der Mineralölmarkt wachse heuer "robust". Für das Gesamtjahr geht Zierhut davon aus, dass erstmals eine Milliarde Liter Treibstoff verkauft werden. (sib)

