Spitz investiert in größten Essigfermenter

ATTNANG/PUCHHEIM. Der Lebensmittelhersteller Spitz mit Sitz in Attnang-Puchheim investiert in seinen Essigfementer.

Dort sollen Spezialitätenessige in größeren Mengen von der Frucht weg produziert werden können. Die Anlage ist sieben Meter hoch und weist ein Füllgewicht von 65 Tonnen auf. Das Gesamtvolumen der Anlage soll 40 Kubikmeter betragen. Spitz ist somit der Lebensmittelproduzent mt dem größten Essigfermenter in Mitteleuropa. Welche Summe in den Bau investiert wird, wollte das Unternehmen auf Anfrage nicht bekannt geben. Spitz zählt zu den größten Lebensmittelproduzenten Österreichs.

