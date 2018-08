SSI Schäfer steigt bei DS Automotion aus Linz ein

LINZ. Das Linzer Spezialunternehmen DS Automotion holt sich Unterstützung aus dem Nachbarland.

SSI Schäfer, deutscher Anbieter für Lager- und Logistiksysteme, beteiligt sich mit 40 Prozent an der oberösterreichischen Firma. "Die beiden Systeme ergänzen sich gut", sagt Manfred Hummenberger, Geschäftsführer bei DS Automotion.

Das Unternehmen mit Sitz in Linz entwickelt und baut fahrerlose Transportsysteme für die Automobilindustrie, für Krankenhäuser, die Logistikbranche oder Großdruckereien. SSI Schäfer ist für die Herstellung modularer Lager- und Logistiksysteme bekannt.

DS Automotion wolle der steigenden Nachfrage Rechnung tragen, sagt Hummenberger im OÖN-Gespräch. In Linz werden jährlich 500 Fahrzeuge hergestellt. Am Stammsitz in Oberösterreich und Standorten in Frankreich und den USA beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im Vorjahr bei rund 50 Millionen Euro. 95 Prozent der Produkte gehen in den Export. (rom)

